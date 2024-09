O produtor Paulo Celestino e o embaixador da Áustria Stefan Scholz - Foto: Jornal O DIA

O produtor Paulo Celestino e o embaixador da Áustria Stefan ScholzFoto: Jornal O DIA

Publicado 02/09/2024 14:22 | Atualizado 02/09/2024 14:47

Maricá - Em um encontro realizado na Embaixada da Áustria em Brasília na última quarta-feira (28) o produtor executivo da Sicom Filmes, Paulo Celestino, se encontrou com o embaixador austríaco Dr. Stefan Scholz para discutir uma potencial parceria na produção da série "Raízes – Memórias de Um Povo", com destaque especial para o episódio "Prelúdio à Independência", que enfoca a figura de Maria Leopoldina da Áustria. O encontro, que também contou com a presença do diretor de comunicação, o jornalista Gilson Barcellos, foi considerado altamente significativo por Celestino.

Durante a reunião, Celestino demonstrou um profundo conhecimento sobre a atuação de Maria Leopoldina como uma das principais arquitetas da independência do Brasil. "Leopoldina foi uma força motriz nas decisões que culminaram na emancipação do Brasil de Portugal", afirmou o produtor, destacando que, mesmo com os conflitos existenciais entre ela e Dom Pedro I, a narrativa do episódio foca na força da imperatriz como uma mulher à frente de seu tempo. "Ela foi aclamada como o 'Anjo Tutelar da Nação', um símbolo da resistência e determinação que ajudaram a construir uma nação soberana."

Outro ponto alto da reunião foi a definição de uma próxima etapa: a realização de um encontro na Áustria, onde Celestino se reunirá com descendentes da Imperatriz Leopoldina, o que promete acrescentar mais profundidade histórica e autenticidade ao episódio. Essa nova fase é vista com grande expectativa, tanto pelo produtor quanto pela Embaixada, e reforça o compromisso da Sicom Filmes em trazer à tona uma narrativa que resgate a importância da figura feminina na formação do Brasil.

"Esse projeto vai muito além de um simples documentário. Ele busca ressaltar a força de Maria Leopoldina e sua contribuição inestimável para o Brasil, enquanto reforça os laços culturais e históricos entre Brasil e Áustria", comentou Celestino. O episódio "Prelúdio à Independência" integra uma série que se propõe a revisitar momentos fundamentais da história brasileira, sempre com uma perspectiva atualizada e humanizada.

O encontro, que foi considerado extremamente produtivo por Celestino, teve ainda um momento de grande avanço para o projeto, quando o embaixador Dr. Stefan Scholz compartilhou contatos importantes que poderão viabilizar a produção da série. Segundo o embaixador, esses contatos poderão não apenas auxiliar na captação de recursos, mas também abrir portas para uma coprodução internacional, envolvendo atores e recursos europeus no desenvolvimento da série documental.

A série "Raízes – Memórias de Um Povo" possui uma importância cultural e histórica significativa para o Brasil e a Áustria. Para o Brasil, a série representa uma oportunidade de revisitar e celebrar momentos cruciais de sua formação, destacando personagens e eventos que muitas vezes não recebem a atenção devida. Para a Áustria, o projeto oferece uma chance de reconhecer e valorizar ainda mais o papel de Maria Leopoldina como uma figura central na história de outra nação, reforçando os laços históricos e culturais entre os dois países.

"Guardiã das Memórias Imperiais": Série Resgata Legado da Família Real e Inspira Monumento à Imperatriz Leopoldina em Maricá

O quinto episódio da série "Raízes – Memórias de Um Povo", intitulado "Guardiã das Memórias Imperiais", explora a rica história de duas cidades brasileiras ligadas à família imperial: Petrópolis e Maricá. O episódio destaca como essas localidades honram o legado da família real, com ênfase especial em Petrópolis, cidade fundada por Dom Pedro II, cuja influência perdura até os dias atuais. Em Maricá, a série resgata a visita de Dom Pedro I e o grande baile oferecido à princesa Isabel, revivendo momentos históricos marcantes.

Washington Quaquá, professor, sociólogo, Deputado Federal, Ex-prefeito de Maricá por dois mandatos consecutivos e atual candidato à prefeitura de Maricá, destacou a importância da série prestar essa homenagem à Imperatriz Leopoldina. "Ela foi fundamental na construção da identidade brasileira, e sua memória precisa ser celebrada," afirmou Quaquá. Ele também revelou seu compromisso em viabilizar a construção de um monumento em homenagem à Imperatriz Leopoldina em Maricá, reconhecendo o papel vital que ela desempenhou na história do Brasil, no caso de voltar à prefeitura da cidade.