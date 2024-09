Carro roubado recuperado - Foto: Jornal O DIA

Carro roubado recuperadoFoto: Jornal O DIA

Publicado 02/09/2024 12:28 | Atualizado 02/09/2024 12:31

Maricá - Um automóvel roubado a cerca de 15 dias, foi recuperado na tarde deste domingo (01) por Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança).

O proprietário de um automóvel modelo Pointer, da Volkswagen ano 1995, placa LAX 3596 foi roubado enquanto o proprietário estava em um mercado na região central da cidade, o caso foi registrado na 82ª DP.

Então na tarde deste domingo (01), uma equipe do PROEIS recebeu a informação de que o automóvel que estava apontado no sistema com roubado ou furtado, havia sido visto pelas câmeras de monitoramento nas proximidades do Condomínio Alphaville, em Inoã. Imediatamente a viatura abordou o condutor do automóvel roubado, o condutor e o veículo foram levados para a 82ª DP no Centro de Maricá.

O veículo encontra-se à disposição do proprietário.