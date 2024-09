Hospital Doutor Ernesto Che Guevara - Foto: Arquivo MAIS

Hospital Doutor Ernesto Che GuevaraFoto: Arquivo MAIS

Publicado 03/09/2024 10:23 | Atualizado 03/09/2024 10:24

Maricá - Uma briga em um bar terminou com um homem hospitalizado, o caso aconteceu no último sábado (31), no bairro de Pindobas.

Segundo relatos, uma calorosa discussão envolvendo três homens começou por volta das 19h, após muita discussão uma briga corporal começou e dois homens que seriam pai e filho, deram diversas garrafadas na cabeça do homem que discutia com eles. Após a vítima cair no chão com ferimentos graves na cabeça, os dois homens fugiram.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) foi chamado e chegou rapidamente ao local onde prestou os primeiros socorros, em seguida o homem foi levado para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí.

O caso foi registrado na 82ª DP no Centro da cidade e segue em investigação.

O estado de saúde da vítima é estável.