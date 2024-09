Aula gratuita sobre a Revolução Francesa acontece nesta terça-feira (03) no Cine Henfil - Foto: Divulgação Pré-ENEM

Publicado 03/09/2024 12:46

Maricá - O Pré-ENEM Popular convida todos os estudantes para uma aula extraordinária sobre a Revolução Francesa, que acontecerá nesta terça-feira, (03), às 18h, no Cinema Henfil.A aula é uma oportunidade valiosa para quem busca uma preparação sólida e aprofundada para o ENEM, abordando um dos temas mais importantes da História mundial.A aula será ministrada pelo Professor William Campos, fundador e coordenador pedagógico do Pré-ENEM Popular, que possui 32 anos de experiência na educação. Reconhecido por seu profundo conhecimento e didática envolvente, Professor William guiará os estudantes através dos eventos e impactos da Revolução Francesa, oferecendo uma análise detalhada e crítica que vai além do básico, preparando os alunos para enfrentar com confiança as questões do ENEM.Combinando teoria e prática, a aula incluirá a resolução de 40 questões específicas sobre a Revolução Francesa, permitindo que os estudantes apliquem imediatamente o conhecimento adquirido. Esta abordagem prática é essencial para reforçar o aprendizado e assegurar que os participantes estejam bem preparados para o exame.Para tornar a experiência ainda mais enriquecedora, o aluno Kauã Neves trará um toque cultural especial ao evento. Durante a aula, ele tocará no piano uma seleção de músicas clássicas francesas, criando uma atmosfera imersiva e única que ajudará a transportar os estudantes para o ambiente histórico da época.Além de todo o conteúdo e da apresentação musical, os participantes terão acesso a material gratuito e poderão aproveitar pipoca liberada durante a aula, garantindo um ambiente acolhedor e estimulante para o aprendizado.O Pré-ENEM Popular está comprometido em oferecer uma educação de qualidade e acessível, e esta aula sobre a Revolução Francesa é uma prova desse compromisso. Com uma abordagem que combina rigor acadêmico e sensibilidade cultural, este evento é uma oportunidade imperdível para todos que desejam se preparar com excelência para o ENEM.Garanta seu lugar fazendo a inscrição no link: https://forms.gle/xi6ZwzQE85mjQqTN7