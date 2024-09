Quaquá e Talíria - Cauan Santana

Quaquá e TalíriaCauan Santana

Publicado 03/09/2024 16:41

Quaquá - Colocar Maricá e Niterói na liderança do desenvolvimento econômico da região Leste e de todo estado do Rio de Janeiro. Esse é o pacto assumido por Washington Quaquá e Talíria Petrone, candidatos a prefeito das duas cidades, caso sejam eleitos em outubro. Eles se encontraram na manhã de hoje para debater projetos e firmar compromissos pelas duas cidades no sítio da família do deputado federal no bairro do Espraiado, zona rural de Maricá.

Niteroiense nascido na favela do Caramujo, Quaquá lamentou que sua cidade natal tenha perdido relevância e protagonismo nas últimas décadas. Mas acredita que Talíria possa fazer da ex-capital do Estado a cidade próspera dos tempos do ex-prefeito Jorge Roberto Silveira. Entre outras ações, a gestão de Jorge Roberto foi pioneira na implantação do médico de família no sistema público de saúde.

"Hoje Niterói perdeu para Maricá o posto de cidade mais inovadora da região. O que está faltando em Niterói é criatividade, inventividade. E para tirá-la desse marasmo e estagnação só uma figura jovem e inovadora como a minha colega de Câmara dos Deputados, Talíria Petrone. Com ela vamos fazer as duas cidades líderes em inovação, desenvolvimento e cidadania do Rio e do Brasil. Em Niterói meu coração é a Talíria", disse Quaquá.

Talíria lamentou a situação da cidade e a comparou com a vizinha Maricá, município que implantou programas sociais inovadores. Os mais conhecidos são a moeda social Mumbuca e o ônibus Vermelhinho, gratuito. Caso eleita, se comprometeu a levá-los para a antiga capital do Rio de Janeiro.

"Por onde você anda em Niterói as pessoas falam da Tarifa Zero e da Mumbuca. É inadmissível que uma cidade com um orçamento que nós temos não tenha nada disso. Chega de atraso e falta de criatividade. Comigo e Quaquá, Niterói e Maricá serão o futuro do Rio e do Brasil", disse Talíria.

Parcerias

Entre os projetos comuns discutidos estão a implementação de teleféricos da Pedra do Elefante, na divisa, para as praias de Itacoatiara (Niterói) e Itaipuaçu (Maricá), para estimular o turismo. Eles também falaram sobre uma fábrica de enlatados que irá comprar os peixes de pescadores de Maricá e de praias niteroienses como Jurujuba, Adão e do Forte do Rio Branco.