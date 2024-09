CEU da Mumbuca - Foto: Elsson Campos

Publicado 03/09/2024 15:54

Maricá - O Centro de Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca, recebe às 17h deste fim de semana (dias 07 e 08) a peça teatral "Zum ou Zois - the return”, que será encenada pelos atores Mario Vieira e Raul Tolledo. Com apoio da Secretaria de Cultura de Maricá, a apresentação é gratuita e com classificação livre. A peça dura 80 minutos.

Um espetáculo que abrange as mais variadas faixas de idade (censura livre) vibrando e participando, que retoma a época do cinema mudo, com Chaplin, O gordo e o magro e também as chanchadas brasileiras no intuito de explorar as contradições do cotidiano e criticar as limitações e impotência a que está submetido o habitante das grandes metrópoles.