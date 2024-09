Cine Henfil - Foto: Elsson Campos

Cine HenfilFoto: Elsson Campos

Publicado 04/09/2024 14:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou a programação desta semana (entre 06, 07 e 08/09) do Cine Henfil, que contará com filmes nacionais, além de apresentar à população o documentário Black Rio Black Power nos três dias de programação.

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link (https://abre.ai/iN6Z), escolher o filme e reservar seu assento. É necessário chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Dia 06/09 (sexta-feira)

19h –Black Rio Black Power - Documentário brasileiro dirigido por Emílio Domingos fala sobre o movimento Black Rio que surgiu na década de 70 em meio aos bailes de soul music no Rio de Janeiro. Classificação 12 anos.

Dia 07/09 (sábado)

15h – Luccas e Gi em: Dinossauros - Os irmãos Luccas e Gi irão embarcar em uma divertida aventura em uma viajem com seus amigos para conhecerem um novo parque de diversões com famosas réplicas de dinossauros. Classificação livre.

17h – Black Rio Black Power

19h – Zé - Zé é líder do movimento Estudantil Brasileiro e participa de um grupo de resistência contra a ditadura militar no Brasil (1964-73). Perseguido, ele escolhe a clandestinidade. Deixa sua vida de classe média alta para viver com o povo, realizando o trabalho de alfabetização e conscientização política dos mais pobres. Ele conhece sua parceira, Bete, com quem tem 2 filhos. Durante seu tempo de clandestinidade, ele recebe Gilberto, irmão de Bete, como um novo militante. Gilberto é, no entanto, um informante do regime repressivo. Zé morre sob tortura aos 27 anos, falsamente acusado pelos militares de ter traído todos os seus companheiros, desaparecidos até hoje. Classificação 12 anos.

Dia 08/09 (domingo)

15h – Os Inseparáveis – Os Inseparáveis é uma animação dirigida por Jérémie Degruson e é baseada em uma ideia original dos roteiristas indicados ao Oscar por Toy Story. A narrativa entra no mágico mundo dos bonecos de um antigo teatro no Central Park, onde a vida ganha nova forma quando as luzes se apagam. Classificação livre.

17h – Zé

19h – Black Rio Black Power