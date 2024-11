Maricá se prepara pra receber o XXXI Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras neste fim de semana - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 21/11/2024 11:08 | Atualizado 21/11/2024 11:09

Maricá - Maricá recebe o XXXI Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, no próximo sábado e domingo (dias 23 e 24/11), a partir das 8h, na Avenida João Saldanha, 1.228, em Zacarias. O evento vai reunir mais de 60 grupos de diversos estados, dentre eles: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão e Pará.

Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, o festival contará com cerca de 100 colaboradores locais e nacionais, além de 4 mil competidores, incluindo as bandas das Escolas Municipais Clério Boechat, Zilca Lopes da Fontoura e JBR Team (do Centro Educacional de Maricá Joana Benedicta Rangel), totalizando mais de 150 alunos do município.

A programação vai celebrar a arte, educação e o intercâmbio cultural por meio de apresentações, evidenciando o valor histórico e pedagógico das bandas e fanfarras. Essas práticas fortalecem o vínculo entre a formação artística e o desenvolvimento social, promovendo habilidades essenciais para a cidadania.