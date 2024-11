Quaquá, prefeito eleito de Maricá - Reprodução

Quaquá, prefeito eleito de MaricáReprodução

Publicado 19/11/2024 17:54

Maricá - O prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, nesta terça-feira (19) concluiu a indicação dos integrantes do primeiro escalão da Prefeitura a partir de janeiro de 2025. Os nomes são os seguintes:

*Secretaria de Governo: Arlen Pereira*

Servidor público e policial penal, cursou Administração pública na UFRRJ. Filiou-se ao PT em 1990. Desde 2019 preside o Marica Futebol Clube, time que este ano conquistou o acesso à primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro.

*Chefia de Gabinete: Dayrlene da Silva Costa*

Baiana de Campo Formoso, está em Maricá há 18 anos. Militante dos coletivos nacionais do PT, já atuou no Gabinete e nas secretarias municipais de Educação, Assistência Social e Transporte, na qual é hoje subsecretária de Autoridade Executiva de Postura. Está concluindo o curso de Direito na Univassouras.

*Transportes e Postura: André Casquinha*

Vereador reeleito, o maricaense André Casquinha já presidiu a Comissão de Transportes da Câmara Municipal. É idealizador do “Mumbuca Transportes” e autor de projetos sociais como a linha de crédito para recém-formados empreenderem, impulsionando a economia local.

*Meio Ambiente e Sustentabilidade: Helter Ferreira*

Vereador por cinco mandatos, Helter Ferreira já foi secretário municipal de Sustentabilidade, participando de projetos que consolidam Maricá como destino turístico relevante e impulsionando o desenvolvimento sustentável da cidade, meta da terceira gestão de Quaquá.

*Esportes: Filipe Bittencourt*

Eleito três vezes vereador, é formado em Ciências Contábeis pela UFF. Ex-secretário de Trânsito e Transporte e de Esporte e Lazer, teve como projetos o pré-vestibular gratuito, a Biblioteca do Futuro em 4 distritos e a “Semana de Incentivo ao Esporte para Pessoas com Deficiência”.

*Pesca : Xandi de Bambuí*

Nascido e criado em Maricá, é um militante em defesa da pesca e está junto com Quaquá no projeto de construção da fábrica de pescado. O empreendimento vai gerar emprego e renda em Bambuí e reforçar o projeto de tornar Maricá uma referência turística e de economia sustentável.

*Relações Internacionais: Jorge Castor*

Nascido e criado em Maricá, implementou como secretário de Assistência Social projetos como Casa do Autista, Casa de Acolhimento Ernani Gomes Duarte e Projeto Criança Feliz. Criador do “Bilhete Único Universitário”, promoveu a instalação do novo Conselho Tutelar.

*Eventos: Rony Peterson*

O maricaense Rony Peterson Dias Da Silva foi eleito para seu segundo mandato de vereador. Foi secretário de Transportes no governo Quaquá. Estará no novo governo com a meta de promover eventos em toda a cidade para atrair turistas, estimular o lazer e diversificar as atividades econômicas da cidade.

*Engenharia Viária: Marcinho da Construção*

Vereador eleito em Maricá , autor da Lei “Música nas Escolas”, é o primeiro legislador a atuar com Gabinete de Rua. Nascido em Maricá, tem 42 anos e é empresário na cidade. É o atual secretário de Trânsito e Engenharia Viária do governo Fabiano Horta.

*Bem-Estar Animal : Robgol*

Natural de Maricá, Robgol foi vereador suplente por dois mandatos e é autor de mais de 17 leis e 60 projetos de lei. Entre eles está o que determina o cuidado do poder público com a limpeza e desobstrução dos rios e canais da cidade e a criação do programa “Empresa amiga da saúde da mulher”.

*Habitação: Marcus Bambam*

Marcus Toselli, conhecido como Marcus Bambam, foi secretário de Trabalho na gestão do prefeito Fabiano Horta. Eleito vereador pela primeira vez em 2016 pelo PV, se reelegeu em 2020 pelo PCdoB, e em 2024 pelo PSD. Sua atuação é focada no desenvolvimento social e econômico do município.

*Promoção das Comunidades e MCMV: Brunna Tavares Índia*

Bruna Letícia de Oliveira Tavares, conhecida como Brunna Tavares Índia, é empresária e política, conhecida por seu engajamento em causas sociais e políticas na região. Tem 35 anos e se identifica como indígena. Nas eleições deste ano, conquistou uma suplência pelo Avante.

*Agricultura: Wagner Soares*

Candidato a vereador em 2024, é conhecido como defensor dos animais e protetor do meio ambiente. Nasceu e vive em Maricá. Assumirá a Secretaria de Agricultura com determinação em lutar por um futuro melhor para todos os maricaenses.

*Trabalho e Emprego: Rosana Horta*

Rosana Horta foi primeira-dama de Maricá por oito anos. É empresária, madrinha do projeto “Chegou a sua vez”, uma parceria do Instituto Darcy Ribeiro com a ONU, e lidera o Projeto Natal Solidário em Maricá, que arrecada brinquedos para crianças carentes.

*Proteção e Defesa Civil: Danilo Santos*

Geógrafo graduado e pós-graduado pela Uerj, entrou na Guarda Municipal de Maricá aos 18 anos, foi ouvidor na Rioprevidência e tem 11 anos de Polícia Civil. Foi eleito vereador em 2020, reeleito este ano. Tem como missão preparar Maricá para enfrentar os eventos climáticos.

*Defesa do Consumidor: Rick Aquino*

Seguirá no cargo que ocupa na gestão Fabiano Horta. Sob sua gestão, foi inaugurada a Casa do Consumidor, com serviços como o "Espaço Mediar", para resolução de conflitos entre consumidores e empresas, e o Procon Sênior, que capacita idosos sobre direitos do consumidor e educação financeira.

*Pessoa com Deficiência e Inclusão: Tatiana Castor*

Já atuou nas secretarias de Administração, Fazenda, Governo e Assistência, onde é coordenadora de Infraestrutura e Projetos. É formada em Administração e pós-graduada em gestão pública. Entre as metas estão a Casa do Down, o Centro de Treinamento Paralímpico e a Casa da Comunidade Surda.

*Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento: Paulo Rogério Peixoto*

Atual coordenador especial de Bem-Estar e Qualidade de Vida, atua no Programa Viver Bem, que oferece aos moradores atividades gratuitas como ginástica, artes marciais, teatro e circo, além do evento "Saúde Itinerante". Ele defende a atividade física na melhoria da qualidade de vida em todas as idades.

*Políticas para a Terceira Idade: Amarildo Ribeiro da Silva*

Ele já ocupa a Secretaria, que oferece atividades para a terceira idade, como oficinas, terapias, passeios e bailes, promovendo a interação social. Além das Casas da Terceira Idade, referência no Estado, o município tem núcleos nos distritos, ampliando o alcance das atividades.

*Ciência e Tecnologia: Sabrina Alves*

Chegou à Prefeitura no final do primeiro mandato de Quaquá e não saiu mais. Foi assessora na Educação, virou gerente, coordenadora geral e subsecretária de Ciência e Tecnologia, cuidando de projetos como o Passaporte Universitário. É formada em marketing e graduanda em Gestão Pública.

*Assuntos Religiosos: Pastor Sérgi* o

O Pastor Sérgio Luís lidera em Maricá a Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Foi o primeiro a comandar a Secretaria de Assuntos Religiosos, criada na gestão anterior de Quaquá, provendo recursos para eventos como a Marcha para Jesus.

*Planejamento, Orçamento e Gestão: Joab Santana de Carvalho*

Joab Santana de Carvalho é o controlador-geral do Município, responsável por fiscalizar os atos de agentes públicos e instituições que administram recursos municipais, além de avaliar o cumprimento das metas do plano plurianual, a execução dos programas de governo e a garantia da transparência.

*Urbanismo e Planejamento Territorial: Sheila Nazareth Rodrigues*

Foi secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Habitação e Serviços Sociais, gestora da Apamar e superintendente de Resíduos Sólidos do Estado. Sheila considera que a aprovação do plano diretor e medidas para o uso do solo são de extrema importância para a gestão municipal.

*Economia Solidária e Empreendedorismo Social: Matheus Gaúcho*

Matheus Gaúcho tem 30 anos, trabalhou por seis anos na Secretaria de Economia Solidária de Maricá e mais recentemente atuou como chefe de Gabinete no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).

*Juventude e Participação Popular: Andressa Santos.*

Nascida em Maricá, tem 29 anos. Estuda Psicologia e é técnica de Radiologia. Foi presidente do Movimento Popular da Juventude e assessora parlamentar de Quaquá. Vai gerir projetos como Casa da Juventude, Mumbuca Futuro e o CDB (Comitê de Defesa dos Bairros).

*Comunicação: Danielle Oliveira*

Autora do livro "A queda de Dilma Rousseff: Jornal Nacional e o Golpe de 2016”, é licenciada em Letras, especializada em Letramentos e Práticas Educacionais, mestre e doutoranda em Linguística Aplicada pela UFRJ. Atuando no campo da linguística aplicada ao discurso político desde 2012, sua pesquisa dedica-se à interface de sistemas semióticos, mídias e processos políticos em sociedades pós-digitais, tema que segue investigando em seu doutorado.

*Assistência Social e Cidadania: José Carlos de Azevedo*

José Carlos de Azevedo foi sindicalista e fundador do PT. Foi secretário de Nova Iguaçu no governo de Lindbergh Farias, secretário de governo em Maricá no segundo mandato de Washington Quaquá e secretário de Economia Solidária no governo de Fabiano Horta.

Segurança Pública e Cidadania: Coronel Júlio César Veras

Formou-se cadete na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, em 1992. Cinco anos depois, ingressou na PM. Desde 2022 está à frente da Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional de Maricá (Seop).



*Turismo: José Alexandre*

Friburguense, mais de 30 anos de experiência no setor turístico público e privado, autor de vários projetos na área de turismo e cultura. Disputou a Prefeitura de Nova Friburgo em 2024 pelo PT. Foi Secretário de Turismo e de Promoção Especial no governo de Fabiano Horta.

*Educação: Márcio Jardim*

Será mantido no cargo. Ele é professor de História e já foi secretário de Esportes no Governo do Maranhão na gestão do então governador Flávio Dino, hoje ministro do STF, além de secretário de Relações Institucionais e Federativas das prefeituras de Maricá e de São Luís (MA).

*Cultura e Utopias: Sady Bianchin*

Ator, poeta, diretor de teatro, cineasta, jornalista e antropólogo. Foi consultor do Ministério da Cultura, presidente do Conselho de Cultura de Niterói, coordenador de Projetos Especiais da Secretaria de Direitos Humanos do Estado e já ocupou duas vezes a Secretaria de Cultura de Maricá.

*Direitos Humanos: Birigu*

João Carlos de Lima, o Birigu, é político, ativista social e, atualmente, secretário de Participação Popular e Direitos Humanos. Ele realizou o reassentamento da aldeia indígena Céu Azul (Tekoa Ara Hovy), da etnia Guarani, no bairro Espraiado, legitimando o espaço dos povos originários na região.

*Bem-Estar: Paulo Rogério Mendes Peixoto*

Pós-graduado em Psicologia e ex-subsecretário de Esportes, comanda a atual Coordenadoria Especial do Bem-Estar, que será uma secretaria. Administra o Programa Viver Bem e dará continuidade aos atendimentos nos polos e ampliação de programas e outros novos projetos pertinentes à pasta.

*Saúde: Marcelo Velho*

Médico e professor da UniRio, mestre pela Fiocruz e doutor pela UFRJ, é subsecretário de Ensino e Pesquisa na Secretaria de Saúde. Foi decisivo para salvar vidas na pandemia, com a compra de respiradores mecânicos para os hospitais e o programa Pesquisa Sentinela Covid-19.

*Política e Direito das Mulheres: Ingrid Bastos*

Advogada da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, é militante da luta contra a violência doméstica. Ela é delegada da Comissão de Violência Doméstica da OAB de Niterói e vice-presidente da Comissão de Violência Doméstica da Anacrim (Associação dos Advogados Criminalistas).

*Representação e Articulação Institucional: Ivana Melo*

Chefe de gabinete de Quaquá na Câmara, tem 30 anos de gestão pública, especializada em transparência, captação e orçamento. Atuou na Prefeitura de São Luís (MA) e no Ministério do Esporte, entre outros. É pós-graduada em Administração da Educação e pós-graduanda em Gestão Pública.

*Procuradoria Geral do Município: Fabrício Monteiro Porto*

Será mantido no cargo, no qual ajuizou uma ação civil pública contra a Enel devido a falhas recorrentes na distribuição de energia. A 1ª Câmara Cível da Comarca de Maricá acatou a ação, proibindo a Enel de cortar a energia de qualquer consumidor por 30 dias.