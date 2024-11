Curta Itaocaia - Foto: Elsson Campos

Curta ItaocaiaFoto: Elsson Campos

Publicado 18/11/2024 10:48 | Atualizado 18/11/2024 10:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, realizou neste domingo (17) a quinta e última edição do ‘Curta Itaocaia’ em 2024, no circuito rural da região de Itaocaia Valley, em Itaipuaçu. O evento ofereceu uma experiência única com ampla seleção de comidas típicas da região, ressaltando os sabores tradicionais, valorizando os produtos locais, além de contar com atrações musicais de diversos gêneros e estilos com artistas locais.

Quem participou do circuito rural também pôde acompanhar a exposição “Caminhos de Darwin” nas dependências da fazenda. Em 1832, o naturalista britânico Charles Darwin se hospedou no local quando pesquisou a fauna e flora da região para incluir no livro “A Origem das Espécies”, que projetou o cientista internacionalmente.

João Azevedo, morador de Itaipuaçu, frequenta o evento sempre que pode, e também participa de outras ações da prefeitura. “Sempre gostei de frequentar o ‘Curta Itaocaia’. Gosto bastante desse clima aconchegante e dos produtos artesanais que encontro aqui”, declarou.

Complementando as diversas atrações do evento, estavam disponíveis, de forma gratuita, caminhadas ecológicas, um city tour de van e um jeep tour pela região. Os passeios são uma parceria da Secretaria de Turismo com a Associação de Guias de Turismo de Maricá (AGM).

O Curta Itaocaia compõe a estratégia do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, conhecido como Maricá 2030, criado em 2018 pela Prefeitura de Maricá para oferecer um trabalho de estruturação turística, o que permitiu a criação de novos roteiros e circuitos. Esse trabalho é desenvolvido por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em conjunto com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Promoção e Projetos Especiais que elaborou o projeto Vem Viver Maricá.