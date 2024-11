Receptação de bicicletas roubadas - Fotos: Jornal O DIA

Receptação de bicicletas roubadas Fotos: Jornal O DIA

Publicado 15/11/2024 12:09 | Atualizado 15/11/2024 12:11

Maricá - Na noite desta quarta-feira (14) Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM em um patrulhamento de rotina quando passavam na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, foram alertados por um cidadão que apontou um elemento que havia furtado sua bicicleta.

Imediatamente os Policiais foram até o sujeito e durante a revista encontraram um alicate e o indagaram para o que a ferramenta, o marginal, confessou de que era para furto de bicicletas. O meliante também confessou que furtou a bicicleta do cidadão que o denunciou em frente a uma loja no centro da cidade.

Ele também informou aos policiais que vendeu a bicicleta em um cicle na Avenida Guarujá no Marine, em São José do Imbassaí.

Então os agentes foram até o local e o proprietário do cicle confessou ter comprado a bicicleta do marginal, aliás, ele já havia comprado outras três bicicletas do ladrão.

Ambos foram presos e levados para a 82ª DP, e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói. O proprietário do cicle permanece preso em flagrante pelo crime de receptação e o marginal foi liberado horas depois e está novamente nas ruas.