Quaquá anuncia novas medidas e exige punição para todos os envolvidos no esquema criminoso - Foto Ederson Porto

Publicado 13/11/2024 15:46 | Atualizado 13/11/2024 15:53

Maricá - O Prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou nesta quarta-feira (13) um conjunto de medidas de reestruturação dos programas sociais do município, que incluem o fim do PPT e o recadastramento dos programas sociais do município.

Ele se disse escandalizado com a quadrilha que fraudava contas de beneficiários dos programas do Banco Mumbuca, desbaratada por uma ação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público após denúncia da própria prefeitura.

"Não é possível admitir desvio em dinheiro público em programa social criado para ajudar quem realmente precisa", disse o prefeito eleito.



As medidas anunciadas incluem:



1- Recadastramento de todos os programas sociais do município para ampliar benefícios dos que verdadeiramente precisam e cortar de quem não necessita;



2- Apoio à 82ª DP (Delegacia de Polícia) para ampliar as investigações sobre as fraudes e punir todos os envolvidos no esquema criminoso;



3- Encerrar o PPT, criado logo após a pandemia no município. Os recursos serão redirecionados para a industrialização da cidade e a geração de empregos.