Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde (Femar) e da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (11) a segunda etapa do Programa “Fila Zero” de Oftalmologia, que realizará mais de 3 mil cirurgias de catarata e pterígio no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. No local, são atendidos somente os pacientes agendados, que passaram por triagem e exames em Araçatiba, sendo encaminhados posteriormente para o procedimento necessário.

As cirurgias oftalmológicas na unidade hospitalar ocorrerão progressivamente durante os meses de novembro e dezembro. Os pacientes agendados serão avisados pelas equipes no telefone informado no momento da triagem. Aqueles que precisam esclarecer dúvidas ou receber orientações específicas podem entrar em contato com a Central “Fila Zero” de Oftalmologia pelo número 21 97184-8956, que atende somente pelo aplicativo WhatsApp.

A secretária de Saúde, Juliana Nogueira, garantiu que o “Fila Zero” de Oftalmologia é um diferencial no bem-estar dos moradores.

“Essa fase do programa promove ainda mais qualidade de vida aos moradores com demandas oftalmológicas. Vamos realizar mais de 3 mil cirurgias para os agendados que passaram pela primeira etapa em Araçatiba, com a melhoria da sua visão após operações de catarata e pterígio. Esse é um compromisso da Saúde de Maricá com o bem-estar da população e vamos avançar cada vez mais”, ressaltou.

O diretor-geral da Femar, Marcelo Rosa, pontuou o impacto da iniciativa, que zerou a espera por consultas e agora se encaminha para atender toda a demanda cirúrgica.

“Na etapa inicial do Fila Zero, zeramos toda a demanda existente na Central de Regulação por consultas e exames oftalmológicos desse tipo, e, agora, vamos finalizar também a espera pelas cirurgias de catarata e pterígio. Esse é um marco na cidade e garante um fluxo mais harmonioso de atendimento às questões voltadas à saúde dos olhos em Maricá”, acrescentou.

Mais qualidade de vida

Nesta segunda-feira (11), primeiro dia de cirurgias do Programa “Fila Zero” de Oftalmologia, dezenas de pessoas agendadas foram atendidas no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Entre elas, estava a aposentada Maria Inês Rocha, de 68 anos, que mora na Mumbuca. Ela afirmou que a operação de catarata será crucial para o seu bem-estar, ajudando a desempenhar várias atividades do dia a dia.

“Estou muito feliz por poder realizar a cirurgia de catarata no meu olho esquerdo. Minha expectativa é passar um Natal diferenciado, podendo enxergar melhor, o que é um presente que vou receber neste fim de ano. Depois da operação, vou poder voltar a assistir minhas séries, fazer artesanato e praticar mais atividades ao ar livre”, disse.

Denise Miranda, de 62 anos, mora no Flamengo e afirmou que o “Fila Zero” possibilitou o diagnóstico precoce da catarata em seus olhos.

“Eu estava aguardando por um exame de vista e, com o programa “Fila Zero”, fui chamada para a triagem em Araçatiba, onde constataram que tinha catarata. Tudo foi descoberto no ínicio e a cirurgia vai trazer uma grande mudança para a minha vida, podendo enxergar melhor, principalmente ao dirigir”, concluiu.

Fluxo de atendimento oftalmológico

A primeira etapa da iniciativa, realizada em Araçatiba, zerou, em apenas 10 dias, a demanda reprimida identificada pela Central de Regulação para consultas e exames oftalmológicos. Entre os dias 29/10 e 07/11, foram registrados mais de 10 mil atendimentos e cerca de 40 mil exames diversos realizados no espaço montado em Araçatiba.

As pessoas marcadas para cirurgias de catarata e pterígio também contam com todo o suporte pós-operatório necessário, e realizarão duas revisões médicas, sendo acompanhadas pela equipe multiprofissional que atua na iniciativa.

As pessoas com demandas oftalmológicas que ainda não estão sendo acompanhadas na rede municipal devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, que atende a região de moradia. Para saber qual USF é responsável pela sua área de residência, acesse o link bit.ly/onde-ser-atendido-USF.

Na USF, o quadro do paciente será avaliado e, caso necessário, o usuário será inserido no sistema da Central de Regulação para atendimentos e exames especializados de oftalmologia.