Drogas e armas apreendidas - Foto: Jornal O DIA

Drogas e armas apreendidasFoto: Jornal O DIA

Publicado 11/11/2024 14:09 | Atualizado 11/11/2024 14:35

Maricá - Na manhã desta segunda-feira (11), uma operação realizada pela Polícia Militar na Comunidade do Saco da Lama, em Maricá, levou à prisão de três homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação foi conduzida pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM, que intensificava o patrulhamento na Rua Prefeito Joaquim Mendes, no bairro Amizade.

Durante a operação, os policiais avistaram três homens armados, que tentaram fugir ao perceber a aproximação da equipe. Com um cerco tático, os agentes conseguiram capturar os suspeitos, sendo eles um homem de 30 anos, outro de 24 anos e um terceiro, conhecido como “Rato”, de 31 anos. Dois dos detidos já tinham antecedentes criminais por crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas e associação criminosa.

Na abordagem, a PM apreendeu uma pistola calibre 9mm com carregador e 17 munições, além de 240 pinos de cocaína, 27 pacotes de skank, três celulares e dois rádios comunicadores. Os suspeitos, junto com o material apreendido, foram encaminhados para a 82ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante.

A operação reforça as ações de combate ao crime na região, destacando o compromisso das forças de segurança em desarticular redes criminosas em Maricá.