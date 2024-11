Motociclistas colidem na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto na altura de São José do Imbassaí - Foto: Fabiano Medina

Publicado 08/11/2024 13:15 | Atualizado 08/11/2024 13:21

Maricá - Dois motociclistas se envolveram em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (08) na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro de São José do Imbassaí, quase em frente ao Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara, no sentido centro de Maricá.

O acidente provocou um grande congestionamento. Segundo relatos de populares, os dois motociclistas na tentativa de fazer uma ultrapassagem desviando de um veículo, colidiram, os dois perderam o controle das motos e foram arremessados ao chão, um deles foi arremessado no canteiro da rodovia e o outro caiu no meio da pista.

Aparentemente um deles ficou bem mais ferido que o outro que aparentava ferimentos leves.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e o Corpo de Bombeiros também para realizar os primeiros socorros.