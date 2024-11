Podcast de entrevistas na FLIM - Foto: Clarildo Menezes

09:50

Maricá -Além das tendas com livros, palestras e experiências disponíveis aos visitantes, a 9ª Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) também está registrando para a posteridade uma série de entrevistas com as personalidades convidadas e também com a população. Além da TV Maricá, a Rádio Flim e o PodFlim estão presentes conversando com quem marca presença no evento, bem como o Simples Assim Podcast, comandado pela jornalista Izabel Oliveira no estúdio montado na orla do Parque Nanci. Os conteúdos estão sendo divulgados pela internet em plataformas de streaming, como o Spotify (Simples Assim) e no Youtube: @simplesassimpodcast.

De acordo com a apresentadora, o programa semanal está exibindo edições especiais diárias sobre a Flim, entrevistando personalidades que participam de palestras (como Itamar Vieira Júnior, Ailton Krenak, Jacques d`Adesky, Aroeira e a cubana Teresa Cárdenas, entre outras). Segundo Izabel, a impressão geral das pessoas com quem ela conversou é de admiração com a proporção desta edição.

“Todo mundo que vem aqui fica impressionado com o tamanho da Flim neste ano e com o projeto no geral. A gente vê as pessoas vindo para consumir literatura e cultura, e também para uma troca muito boa com seus ídolos, tendo a chance de estar perto deles e todos sendo muito carinhosos com o público. A festa está maravilhosa, só com gente de ponta participando”, disse a jornalista.

Nascida em Maricá e com anos de atuação na imprensa da região e passagens pelo setor público (foi secretária de Comunicação Social da Prefeitura de Maricá), Izabel Oliveira afirma que esta edição da Flim está sendo especial para ela pela proporção que ganhou.

“Já fiz muita coisa nesta cidade onde eu nasci e me criei, e é um orgulho ver a cidade crescer dessa forma. Este é mais um projeto de governo que leva a cidade para o mundo. A Flim está virando internacional de vez nesta edição e exportando mais esse modelo de política pública, tanto que nossa vizinha Saquarema inicia sua feira literária já na segunda-feira. E teve muitas ideias maravilhosas como as cadeiras de praia no gramado”, observou ao registrar que o evento é um marco para o programa.

“A gente não ia ter contato com tanta gente que produz cultura de uma vez só como estamos tendo aqui se não fosse pela Flim. Isso acrescenta muito para nós e eu fico muito grata por poder participar”, finalizou.