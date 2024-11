Avião decolando do aeroporto de Maricá - Foto: Paulo Ávila

Avião decolando do aeroporto de MaricáFoto: Paulo Ávila

Publicado 06/11/2024 10:17 | Atualizado 06/11/2024 10:18

Maricá - O programa tem o diferencial da Tarifa Social, que permite que moradores beneficiários do Renda Básica de Cidadania (RBC) paguem mais barato na compra de passagens aéreas. Desde o dia 4 de novembro, a Tarifa Social caiu para o valor de R$100, cada trecho.

Para quem ainda tem dúvidas sobre o programa ou sobre como funciona a tarifa social, preparamos um tira-dúvidas.

Confira as respostas:

1 – A tarifa social é apenas para quem tem o RBC?

Sim, o valor da tarifa social é apenas para moradores beneficiários do Renda Básica de Cidadania (RBC), também conhecido como Cartão Mumbuca, e seus dependentes.

2 - Tenho PPT e PAT, tenho direito a tarifa social?

Não, apenas os beneficiários do Renda Básica de Cidadania (RBC) e seus dependentes têm direito a tarifa social.

3 – Só quem é beneficiário do RBC pode viajar de Voa Maricá?

Não. O Voa Maricá pode ser utilizado também por pessoas que não possuem o benefício. A diferença é que os beneficiários têm direito à tarifa social.

4- Qual o preço da passagem?

Na tarifa social, o valor é R$ 100, cada trecho. Já na tarifa comercial, o valor é R$ 400, cada trecho.

5 – A passagem de volta custa o mesmo valor?

Sim, o valor é o mesmo para cada trecho, seja ida ou volta.

6 – Onde comprar as passagens?

É possível comprar pelo site https://voamarica.com.br/ ou presencialmente, no balcão do Voa Maricá, localizado no Aeroporto de Maricá.

No caso da tarifa social, o pagamento precisa ser realizado presencialmente no Aeroporto de Maricá, mas é possível agendar a passagem pelo site. A reserva tem 24h de duração e o passageiro precisa realizar o pagamento nesse período.

7 – Quais são as formas de pagamento?

As duas tarifas, social e comercial, podem ser pagas com dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito e Mumbuca.

8– Não tenho RBC, mas recebo Mumbuca, posso pagar com Mumbuca?

Sim, a moeda Mumbuca é uma das formas de pagamento nas duas modalidades de tarifa do Voa Maricá. Se você não é beneficiário do RBC, consegue comprar a tarifa comercial com a moeda Mumbuca.

9 – Além de São Paulo, existem outros destinos?

Atualmente, os voos têm destino a São Paulo, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Em breve, vão ser disponibilizados voos para outras cidades.

O Voa Maricá é um programa da Prefeitura de Maricá para as operações com avião da Azul Conecta no aeroporto da cidade, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).