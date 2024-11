Até o dia 10 de novembro, mulheres empreendedoras de Maricá compartilham sua arte no Espaço ArteMar - Foto: Allan Tavares

Publicado 05/11/2024 09:58 | Atualizado 05/11/2024 10:05

Maricá - A programação da 9ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), que acontece na Orla do Parque Nanci, também conta com dois coletivos de artesanatos do ArteMar. A Feira da Colmeia, apoiada pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), e a Mostra Arte e Cultura, da Secretaria de Cultura de Maricá, participam do evento das 9h às 20h, até o dia 10 de novembro.

O ArteMar é uma articulação das feiras de Maricá, criado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Secretaria de Promoções Especiais.

Ao todo, 100 empreendedoras da Feira da Colmeia vão participar da FLIM durante os dez dias de evento. Para todas terem a oportunidade de oferecer os seus produtos, foi montado um sistema de rodízio, no qual 10 empreendedoras estão a cada dia no local.

A empreendedora e artesã Mônica Barreto foi uma das expositoras da Feira da Colmeia neste domingo (3/11). Ela, que produz bolsas, colares e outros acessórios femininos, contou que participar de um evento como a FLIM ajuda na visibilidade e na venda de seus produtos.

"Eu comecei a participar da Feira da Colmeia em junho deste ano. Além de vender os produtos, esses eventos me ajudam a conhecer mais pessoas, a divulgar os meus produtos e a rede social do meu negócio. Esse contato pessoal que a feira me proporciona é muito importante para o meu trabalho", explicou Mônica.