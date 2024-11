82ª DP de Maricá - Foto: Julios Costa

82ª DP de MaricáFoto: Julios Costa

Publicado 05/11/2024 10:04 | Atualizado 05/11/2024 10:05

Maricá - Na tarde deste sábado (2), uma ação policial em Itaocaia Valley, bairro de Itaipuaçu, Maricá, resultou na detenção de Leonardo Teixeira do Nascimento, identificado como foragido do sistema prisional. O incidente ocorreu por volta das 15h20, quando a guarnição de Itaipuaçu (D09) foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica contra mulher.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a solicitante, identificada apenas como D.G.B., que relatou o caso de violência e informou que seu companheiro, Leonardo, estava presente. Ambos foram encaminhados à 82ª Delegacia de Polícia (DP), onde prestaram depoimentos e tiveram um Registro de Ocorrência (R.O.).

Durante a consulta aos dados do suspeito, a equipe policial constatou que Leonardo estava foragido, tendo evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo (Artigo 157 do Código Penal). No entanto, apesar da situação, a Vara de Execuções Penais (VEP) ainda não havia emitido um mandado de prisão formal contra ele.