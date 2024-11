Alunos se preparam para provas do Alfabetiza RJ - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 04/11/2024 13:16

Maricá - Alunos de quatro escolas da rede municipal de Maricá recebem nesta semana (entre os dias 4 e 7/11) as provas do Alfabetiza RJ, programa estadual que visa fortalecer o ensino de leitura e escrita nas redes de ensino de todo o estado. As primeiras provas foram aplicadas nesta segunda-feira (04/11) nas Escolas Municipais Barra de Zacarias (na Barra de Maricá) e Guaratiba (no bairro de mesmo nome), todas voltadas para turmas do 2º ano do ensino fundamental, com avaliações de Língua Portuguesa.

As mesmas unidades voltam a receber as provas nesta terça-feira (05/11), agora com matemática. Na quarta-feira (06/11) e na quinta-feira (07/11), será a vez das Escolas Municipais Joaquim Eugênio dos Santos (na Mumbuca) e CAIC Elomir Silva (em São José do Imbassaí), também com Língua Portuguesa no primeiro dia e Matemática no segundo. O programa realiza avaliações e monitora o desempenho dos estudantes em cada ano de escolaridade e componente curricular.

Na escola da Barra de Maricá, um total de 40 alunos responderam às questões propostas na avaliação. De acordo com a diretora Kátia Cristina França, havia uma grande expectativa entre eles antes do início.

“Eles estavam um pouco nervosos, mas confiantes. Sempre procuramos fazer um trabalho forte de base com nossos alunos desde a pré-escola, utilizando a metodologia diferenciada que temos. Acredito que seremos bem avaliados, assim como outras escolas da nossa rede costumam ser”, projeta a diretora.