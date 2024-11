FLIM de Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 01/11/2024 09:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove nesta sexta-feira (01), a partir das 17h, a abertura da 9ª Festa Literária Internacional de Maricá (Flim), na orla do Parque Nanci. A Flim deste ano homenageia o cartunista Ziraldo e será realizada entre os dias 1º e de 10 de novembro, com palestras, debates, shows e atividades voltadas para todos os públicos. A programação acontece sempre das 9h às 20h, incluindo atividades infantis, rodas literárias e talk shows com convidados especiais, entre escritores, artistas e pesquisadores.

Programação de abertura - Sexta-feira (1º/11)

17h – Apresentação do Cortejo Cultural da Flim com integrantes da União de Maricá, Sinfônica Ambulante e Bloco Terreirada

17h30 - Solenidade de abertura com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, autoridades e convidados.

19h - Roda literária: Territórios de Resistência

Convidados: Itamar Vieira Jr. (escritor), Jacques D’adesk(escritor) e Ilma Macedo da Costa (Tapeceira de Maricá)

Mediação: João do Corujão (professor de Literatura)