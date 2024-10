Mica 2023 em Maricá - Foto: Elsson Campos

Mica 2023 em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 31/10/2024 10:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza de 28/11 a 01/12 a segunda edição da Mostra de Inovação Cultural e Artística de Maricá (MICA). As inscrições estão abertas até 8 de novembro para competição de curtas-metragens com, no máximo, 15 minutos de duração. A disputa é oportunidade única para que estudantes apresentem seus trabalhos e concorram a prêmios, fomentando o desenvolvimento criativo e a visibilidade para novos talentos.

A MICA é uma atividade da Incubadora de Inovação Social em Cultura, projeto do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) realizado em parceria com a Secretaria de Cultura e o Instituto Brasil Social (IBS).

Cláudio Gimenez, presidente do ICTIM, destacou o evento é uma oportunidade para os jovens talentos da cidade compartilharem suas criações com a comunidade.

"A MICA não apenas incentiva a criatividade, mas também valoriza a diversidade cultural de nossa cidade. Estamos comprometidos em apoiar a arte e a inovação, e essa mostra é uma plataforma essencial para que novas vozes sejam ouvidas. Convido todos a participarem e prestigiarem esse evento que promete ser inspirador!", afirma Gimenez.

Para cadastrar a sua produção, basta inscrever-se no site www.incubacultura.org.br/mica e ficar atento às normas do edital, disponível no mesmo local. Serão selecionados, pelo comitê curatorial da Mostra, oito curtas-metragens. Destes, três serão premiados. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro (1° lugar - R$ 5 mil; 2° lugar - R$ 3 mil; e 3° lugar - R$ 2 mil) e terão a oportunidade de mostrar sua obra para um público ainda maior.



"Essa mostra competitiva se consolida como um espaço importante para a produção cultural. Queremos incentivar a produção de curtas-metragens e oferecer um espaço para valorizar os produtores”, destaca Mariana Figueiredo, gerente-geral da Incubadora de Inovação Social em Cultura.

A programação contará com exibições de filmes, debates, workshops e atividades para todas as idades. O objetivo é promover o intercâmbio de ideias e experiências, além de fomentar a economia criativa na região.