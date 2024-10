Passarela do Manu Manoela - Foto: Clarildo Menezes

Passarela do Manu ManoelaFoto: Clarildo Menezes

Publicado 30/10/2024 14:34 | Atualizado 30/10/2024 14:52

Maricá - Moradores do loteamento Manu Manuela, em Maricá, têm manifestado preocupação com a presença constante de cavalos soltos na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). De acordo com os relatos, os animais transitam livremente pelo canteiro central no km 19 e frequentemente atravessam a pista, criando uma situação de risco para motoristas e pedestres.

Os cavalos, que passam o dia no canteiro alimentando-se da vegetação local, são de grande porte e estão sem a supervisão de um responsável, o que agrava a preocupação da comunidade. Moradores alertam que, sem uma intervenção para evitar a circulação dos animais na área, o risco de um acidente grave se torna cada vez mais iminente.