Reitor da Univassouras Marco Antonio Soares de Souza e Washington Quaquá - Divulgação

Reitor da Univassouras Marco Antonio Soares de Souza e Washington QuaquáDivulgação

Publicado 30/10/2024 10:21 | Atualizado 30/10/2024 10:22

Maricá - A cidade de Maricá acaba de ganhar um curso de Medicina (bacharelado), que irá oferecer 60 vagas anuais. O curso foi autorizado na última semana pelo MEC (Ministério da Educação), com o apoio do deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), recentemente eleito prefeito de Maricá.

“Foi uma conquista para a população de Maricá. É uma formação mais que necessária, que vai contribuir muito para a cidade”, afirmou Quaquá, após sair de uma reunião na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O curso de medicina é uma parceria com a Universidade de Vassouras. A graduação será ofertada pela Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, mantida pela Fundação Educacional Severino Sombra.

Na área da saúde, Quaquá ainda prometeu durante a campanha eleitoral a implantação de um Complexo de Medicina e Laboratórios de Biotecnologia, com intercâmbio de profissionais e programas de pesquisa, além de um Programa de Cooperação Técnica para Saúde Comunitária e Preventiva. O projeto será desenvolvido em parceria com o governo de Cuba para melhorar o atendimento de saúde em Maricá. O petista também quer expandir os serviços e as especialidades do Hospital Ernesto Che Guevara, com foco em tecnologia e infraestrutura.