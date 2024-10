Quaquá, prefeito de Maricá - Foto: Jornal O Dia

Quaquá, prefeito de MaricáFoto: Jornal O Dia

Publicado 27/10/2024 22:06 | Atualizado 27/10/2024 22:19

Maricá - Washington Quaquá, eleito pela terceira vez prefeito de Maricá, com uma votação histórica - Quaquá foi o prefeito com a maior votação da história do município - afirmou neste domingo (27) que o PT tem que parar de errar e que a derrota de Boulos era uma certeza de morte anunciada.

Um exemplo disso foi a derrota de Freixo no estado do Rio de Janeiro quando foi candidato a Governador.

Em uma rede social o prefeito de Maricá pela terceira vez que começa o pleti executivo em 2025 disse:

"O PT precisa parar de errar!

Boulos era a crônica de uma morte anunciada! A candidatura errada na cidade errada! Havia Márcio França, Tabata Amaral e até a Ana Stella Haddad que nunca disputou eleição, mas poderia dialogar com uma ala mais conservadora nas periferias e classe média.

Escolhemos uma candidatura com um teto de limite de eleitor de esquerda. Parece que voltamos a reaprender a gostar de perder!

Eu já havia alertado isso com Freixo no Rio pra governador!

Felizmente fomos amplos e apoiamos Eduardo Paes no

Rio esse ano!

Nos lugares em que fomos amplos, como em Fortaleza, com candidatura para além da esquerda, com pautas econômicas e sociais e não comportamentais, nós ganhamos!

O PT precisa rever suas pautas e suas prioridades urgentemente!

E o governo federal também não atuou coordenado e apoiando sua base. Age como se não tivesse responsabilidade com as eleições e a luta política real no território.

Tá na hora de mudar ou seremos derrotados no momento que não podemos, em 26!" completou Quaquá.