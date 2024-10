Sanemar e Somar revitalizaram mais de 2 km da rede de maneira integrada nas seguintes vias: Avenida Nossa Senhora do Amparo, Rua Clímaco Pereira, Rua Padre Arlindo Vieira, Rua Pereira Neves e Rua Athaíde Parreira - Foto: Ramon Corrêa

Sanemar e Somar revitalizaram mais de 2 km da rede de maneira integrada nas seguintes vias: Avenida Nossa Senhora do Amparo, Rua Clímaco Pereira, Rua Padre Arlindo Vieira, Rua Pereira Neves e Rua Athaíde ParreiraFoto: Ramon Corrêa

Publicado 24/10/2024 14:01

Maricá - Equipes da Sanemar seguem avançando com as obras de revitalização da rede de esgotamento sanitário na Rua Domício da Gama, região central de Maricá, as obras estão acontecendo nesta quarta-feira (23) e quinta-feira (24).

A operação tem por objetivo substituir os tubos antigos por um material novo, de maior qualidade, minimizando problemas recorrentes, como vazamentos.



Até o momento, foi efetuado o assentamento de 680 metros da rede coletora, bem como a instalação de um modelo separador absoluto. Restam apenas poucos metros para a finalização das obras na via, que devem ser concluídas até o final da semana.

A ação é feita em parceria com a Autarquia de Serviços de Obras de Maricá, que trabalha na implantação das galerias de águas pluviais e, posteriormente, a recomposição do asfalto e das calçadas.



"Nós, como equipe da Sanemar, estamos muito satisfeitos por essa contribuição para melhoria no centro da cidade. Isso vai beneficiar nossos comércios, os moradores e o meio ambiente. Esse esgoto antigamente apresentava muitos problemas por ser uma rede antiga, da época da Cedae. Também havia muitas ligações irregulares conectadas a esse sistema. e que agora estão sendo redirecionadas para a rede coletora de esgoto. O trabalho em conjunto com a Somar acaba mitigando os impactos das obras na região central também", explicou o engenheiro Reinaldo dos Santos.



Sanemar e Somar já revitalizaram mais de 2 km da rede de maneira integrada nas seguintes vias: Avenida Nossa Senhora do Amparo, Rua Clímaco Pereira, Rua Padre Arlindo Vieira, Rua Pereira Neves e Rua Athaíde Parreira. Em breve, o planejamento terá continuidade para novas ruas da região.