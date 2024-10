1° Conferência Municipal de Economia Popular e Solidária de Maricá aconteceu no Cine Henfil - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 24/10/2024 12:11 | Atualizado 24/10/2024 12:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária, promoveu nesta quarta-feira (23/10) a abertura da 1° Conferência Municipal de Economia Popular e Solidária de Maricá, com o tema “Construindo Territórios Democráticos por Meio do Trabalho Associativo e da Cooperação”, que contou com cinema lotado,além da exibição de um vídeo sobre a economia solidária, também teve feira de artesanatos e stand do Sim, eu posso!. O evento também acontece nesta quinta-feira (24/10) no Cine Henfil, no Centro da cidade, das 16h às 20h.

A secretária de Economia Solidária, Milena Oliveira, convido todos para se envolverem, compartilharem suas experiências e contribuírem com suas ideias, pois juntos podemos construir um futuro mais solidário e sustentável para a comunidade.

"O objetivo desta conferência é debater as conquistas e as perspectivas futuras da economia popular solidária em nossa cidade. Este é um espaço importante seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Economia Solidária, que pretende contribuir para a institucionalização da pauta como política pública, capaz de criar condições para que nossas experiências econômicas solidárias sejam ampliadas, fortalecidas e consolidadas. Dentre as perspectivas da conferência está fortalecer os territórios locais como espaços de concretização da economia solidária", disse.

O evento, que faz parte da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (CONAES), reuniu trabalhadores, empreendedores, alunos, gestores públicos e a sociedade civil para discutir formas de impulsionar o desenvolvimento local por meio de práticas econômicas baseadas na cooperação e na autogestão.

Para Gleiton Bezerra, de 46 anos, o evento fortalece o debate e possibilita amplitude no assunto. "Acho uma iniciativa bem importante, pois vai ampliar esse trabalho. Além da participação de toda sociedade", comentou.

A iniciativa busca fomentar o diálogo sobre o papel da economia solidária no desenvolvimento local, promover a construção de territórios democráticos por meio de práticas de trabalho coletivo e associativo, valorizando a cooperação e a inclusão social como pilares para o crescimento.

Diálogos e propostas para o fortalecimento da economia solidária em Maricá

Com o tema “Economia Popular e Solidária como Política Pública: Construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação”, a 4ª CONAES oferecerá subsídios para a elaboração do 2º Plano Nacional de Economia Solidária. Além de criar um espaço democrático de diálogo e construção coletiva, onde os participantes podem trocar experiências e propor soluções para os desafios enfrentados pela economia popular e solidária. O trabalho associativo e cooperativo é valorizado como um caminho para promover a inclusão social e econômica, possibilitando a criação de alternativas ao modelo tradicional de desenvolvimento econômico