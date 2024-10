Outubro Rosa - Foto: Divulgação

Publicado 22/10/2024 13:34 | Atualizado 22/10/2024 13:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (26), a partir das 8h, o Dia “D” do Outubro Rosa em oito Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade. A iniciativa tem o intuito de mobilizar a população a ampliar a conscientização sobre os cuidados com a saúde feminina. A ação acontece nas USF Barra, Barroco, Central, Espraiado, Mumbuca, São José II, Marinelândia (Cordeirinho) e Bairro da Amizade, sendo direcionado às usuárias cadastradas em cada uma.

A programação pelo bem-estar das mulheres reúne rodas de conversa sobre assuntos ligados à saúde feminina, salas de espera temáticas, coleta de exames preventivos de colo de útero (citopatológicos), compartilhamento de orientações preventivas, ações de estímulo ao autocuidado, dentre outras iniciativas.

Outras Unidades de Saúde da Família (USF) também já promoveram uma série de ações pelo Outubro Rosa. No último sábado (19) a mobilização foi nas USF Inoã 1, Carlos Alberto Soares de Freitas, Chácara de Inoã, Elenir Umbelino de Mello (Flamengo), Guaratiba, ACS Nathan da Silva Noronha (Saco das Flores), Santa Rita, Santa Paula e Ponta Negra. Além disso, nesta quarta-feira (23), a partir das 8h, a iniciativa pelo cuidado feminino será na USF Bambuí e, na quinta-feira (24), na USF Retiro. Na próxima terça-feira (29/10), a mobilização ocorre na USF Jardim Atlântico. Todas as atividades são direcionadas às usuárias cadastradas na região de cada unidade.

Mais mamografias no Outubro Rosa

Para marcar o Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde, junto à Fundação Estatal de Saúde (Femar), ampliou em 300% o número de mamografias oferecidas à população, com o credenciamento de novos prestadores de serviço no município. Através dessa iniciativa, serão mais de 1.400 exames oferecidos por mês na cidade, sendo 1.082 nos prestadores conveniados e cerca de 360 no mamógrafo do Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT). Os agendamentos são feitos pela Central de Regulação, seguindo os critérios de classificação de risco do Sistema Único de Saúde (SUS).

USF participantes do Dia D do Outubro Rosa:

26/10 (sábado), a partir das 8h

- USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia.

- USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

- USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

- USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n.

- USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n.

- USF São José II: Estrada da Cachoeira, s/n.

- USF Marinelândia (Cordeirinho): Rua 09, quadra 15, Cordeirinho.

- USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91.