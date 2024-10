Extração irregular em Maricá - Foto: Jornal O DIA

Publicado 21/10/2024 15:29 | Atualizado 21/10/2024 15:32

Maricá - Policiais Militares da 6ª UPAm, encaminharam um homem para a 82ª DP nesta segunda-feira (21), pois no local de sua propriedade, estava sendo realizada extração irregular de mineral.

Segundo informações, após denúncias anônimas através do Linha Verde (21) 2253-1177, que é um programa do Disk Denúncia voltado para o Meio Ambiente, de que havia sendo extraído de forma irregular, corte de talude, degradando uma área de 200 metros quadrados na Rua Dezoito, no Vale da Figueira em Ponta Negra, os Policiais então foram até o local fazer a averiguação.

Chegando até o local, no Vale da Figueira, observaram a movimentação de extração do solo e corte de talude. Então os agentes fizeram contato com o proprietário da área e constataram que ele não possuía a documentação necessária para a extração do mineral e nem para manter tais atividades no local. Ele foi conduzido para a 82ª DP no Centro de Maricá.

Sobre o Linha Verde: Desde o início do ano, o programa Linha Verde já cadastrou cerca de 400 denúncias de possíveis crimes ambientais na cidade. Para denunciar e ajuda as autoridades, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com anonimato.