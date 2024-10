Litoral de Itaipuaçu - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 18/10/2024 09:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Engenharia Viária (Sectran), fará algumas interdições neste domingo (20), na Orla de Itaipuaçu e em algumas vias paralelas, devido à Corrida Cidade de Maricá 2024, realizada numa parceria da Secretaria de Esporte e Lazer, da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) com a Federação Estadual Rio de Atletismo, nas primeiras horas da manhã.

Para garantir a segurança de todos os participantes, pedestres e motoristas, um trecho da orla, que compreende a Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1) e a Passagem 9 estará fechado a partir das 21h deste sábado (19).

Na madrugada de domingo (20), por volta das 2h, as equipes da Sectran iniciarão a colocação das grades e a sinalização necessárias para o fechamento do acesso à Orla com interrupção prevista às 5h.

Como a maratona tem sua largada em direção ao Peixão, à medida que o último atleta realizar o retorno, a via será liberada, por parte, no sentido Recanto, o que deve ser iniciado pelas 9h.

No sentido oposto, quando os atletas retornarem no final da Orla em direção ao Recanto, a liberação da via também será feita por partes, a partir das 10h, incluindo a Rua Nossa Senhora Aparecida, a Av. Do Canal, a Rua Oscar Niemeyer, a Av. Zumbi dos Palmares e um trecho da Orla até a Passagem 9.

A partir deste horário, ficará interditado apenas o trecho utilizado para concentração, largada, chegada e premiação dos atletas.