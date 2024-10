CIrcuito Ecológico - Foto: Divulgação

CIrcuito EcológicoFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2024 15:56

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promove neste sábado (19) mais uma atividade do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá, com uma caminhada pela travessia do Espraiado-Tomascar.

A ação visa promover a limpeza e a conservação das trilhas ecológicas do município, incentivando a participação de todos na retirada de resíduos sólidos descartados indevidamente nestes locais.

As inscrições serão abertas a partir das 13h desta quinta-feira (17/10), por meio de formulário online que pode ser acessado pelo link: www.circuitoecologico.com.br.

O trajeto, que é considerado pesado pelos organizadores, apresenta subidas íngremes e terá duração de aproximadamente seis horas (entre ida e volta). Os detalhes da atividade (horário e ponto de encontro) serão enviados via e-mail, mensagem ou Whatsapp após a confirmação da inscrição.

É recomendado que os participantes levem itens como: repelente, água, lanche e protetor solar, além de vestir roupas leves e calçados apropriados. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá, localizada na Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº – Centro ou pelo telefone (21) 99744-6410.