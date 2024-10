Vermelinhas de Maricá - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 15/10/2024 16:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), suspendeu temporariamente o funcionamento de duas estações de bicicletas vermelhinhas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (15).

A medida se fez necessária devido à realização do “Festival ENEL por você”, que acontece neste domingo (20), a partir das 11h na orla do Marine, em São José do Imbassaí, com diversas atrações, como oficinas de esportes e sustentabilidade, recreação infantil e shows artísticos.

A indisponibilidade das estações 22 e 105 segue até a próxima terça-feira (22), pois inclui os períodos de montagem e desmontagem da estrutura do evento. Todas as demais estações de bicicletas compartilhadas da cidade funcionarão normalmente no período.