Cursos gratuitos de qualificação profissional em Maricá - Foto: Divulgação

Cursos gratuitos de qualificação profissional em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 14/10/2024 11:41 | Atualizado 14/10/2024 11:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá abre, nesta segunda-feira (14), as inscrições para 1.475 vagas do ‘Qualifica Maricá’, que oferece diversos cursos de qualificação profissional.

O programa é fruto da parceria entre o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a Secretaria de Trabalho.



As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site www.qualificamarica.com.br, a partir de hoje até às 23h59 do dia 27/10.



Para se inscrever, é necessário possuir documento de identificação civil, CPF, comprovante de residência e telefone. No dia 28 de outubro, será realizado o sorteio para seleção dos candidatos, que será divulgado no mesmo dia, às 15 horas, no site do projeto.