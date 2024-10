Material apreendido - Foto: Jornal O DIA

Publicado 11/10/2024 12:08 | Atualizado 11/10/2024 12:35

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam na manhã desta sexta-feira (11) três traficantes de drogas, no Condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu.



Segundo informações, após denúncias de barricadas no condomínio MCMV, em Itaipuaçu, agentes do GAT B e do PATAMO da 6ª CIA foram acionados e chegando ao local, as guarnições se depararam com vários elementos armados, que ao visualizarem as viaturas, começaram a atirar contra a Polícia, houve confronto.

Após realizar cerco tático, a guarnição capturou tês elementos com duas pistolas, um simulacro, uma espingarda calibre 12 e farto material entorpecente.



Com o trio, ainda havia uma grande quantidade de entorpecentes ainda a contabilizar e dois rádios transmissores.



Eles foram levados para a 82ª DP no Centro da cidade e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.