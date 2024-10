Quaquá apoiando Aldair de Linda como presidente da Câmara dos Vereadores - Foto: Evelen Gouveia

Publicado 10/10/2024 16:27 | Atualizado 10/10/2024 16:28

Maricá - Durante uma coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (07) nas obras do Parque Tecnológico de Maricá, localizado em Ubatiba, o prefeito eleito Quaquá, que assumirá seu terceiro mandato após conquistar 73,74% dos votos, declarou seu apoio à presidência da Câmara de Vereadores para a próxima legislatura (2025-2029).

O nome escolhido por Quaquá para liderar a mesa diretora do legislativo municipal é o do vereador Aldair de Linda (PT), o mais votado nas eleições deste ano, com 7.602 votos. Aldair, que atualmente ocupa a presidência da Câmara, deverá ser mantido no cargo. "Ele foi um grande aliado do Fabiano, garantiu todas as condições para a governabilidade, e fará o mesmo por nós. Estou apenas formalizando isso, para deixar claro", afirmou Quaquá durante seu discurso. Sua declaração pareceu ser uma mensagem aos vereadores eleitos, com exceção de Ricardinho Netuno (PL) e Chiquinho (PL), ambos do Partido Liberal, que não compareceram à coletiva.

Nos bastidores, circulavam rumores de que outros candidatos estavam interessados em formar chapas para concorrer à eleição interna da Câmara de Vereadores no próximo ano. No entanto, com a expressiva votação de Aldair de Linda, que faz parte do grupo de transição do novo governo, e o apoio declarado de Quaquá, fica difícil imaginar que outro nome tenha chances reais de concorrer com o atual presidente.