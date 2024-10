Maricá + Verde - Foto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 09:38

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, divulgou o calendário de outubro do programa Maricá+Verde, iniciando nesta quinta-feira (10), às 9h, no Flamengo (em frente à padaria Lady Day). Serão distribuídas espécies de mudas da Mata Atlântica, entre elas, ipê-rosa, pata de vaca, ingá de metro, algodão da praia, entre outras.

O projeto da Secretaria segue com distribuições gratuitas todas as quintas-feiras do mês, às 9h. A iniciativa faz parte do projeto Maricá+Verde há 9 anos e realiza campanhas de doação de mudas semanalmente, percorrendo diversos bairros da cidade.

Confira a programação:

10/10 - Flamengo (em frente a padaria Lady Day)

17/10 - Parque Nanci (praça da orla)

24/10 - São José (próximo a escola Caic Elomir Silva)

31/10 - Ubatiba (posto de saúde)

Horário: 9h