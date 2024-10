Quaquá fala sobre fábrica de aviões, turismo e agroindustria - Foto: Divulgaçao

Quaquá fala sobre fábrica de aviões, turismo e agroindustriaFoto: Divulgaçao

Publicado 08/10/2024 10:02

Maricá - Em sua primeira coletiva de imprensa como prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá revelou as primeiras ações no cargo para transformar a economia da cidade. Além dos 13 nomes do comitê de transição, liderado pelo administrador público Arlen Pereira, ele confirmou a permanência do coronel Júlio Cesar Veras na Segurança Pública e Cidadania. Quaquá destacou o trabalho feito pelo oficial à frente da pasta na gestão de Fabiano Horta.

“Ele me ajudará a fazer de Maricá a cidade mais segura do Brasil. Aqui teremos tolerância zero com a bandidagem”, disse.

Futuro secretário executivo de governo, Arlen disse que o processo será de continuidade. “Meu papel é colocar as pessoas certas nos lugares certos e manter o foguete aprumado e no rumo certo”, disse Arlen, que deixa a presidência do Marica FC para liderar o processo de transição.

Foguetes, aviões e fina gastronomia

A conversa com os jornalistas, nas obras no futuro Parque Tecnológico de Maricá, contou com o prefeito Fabiano Horta, o vice João Mauricio, Diego Zeidan, vice-prefeito licenciado, a futura primeira-dama Gabriela Lopes e o presidente da Câmara e vereador reeleito mais bem votado da cidade, Aldair da Linda, além de outras autoridades. Quaquá revelou os projetos que irão reconfigurar a economia da cidade, visando diminuir a atual dependência dos royalties de petróleo e atrair indústrias e empresas de ponta.

Entre as iniciativas, estão a implantação de fábrica de um avião de médio porte; a construção de seis hotéis em Itaipuaçu; a compra de cinco projetos com a assinatura do renomado arquiteto Oscar Niemeyer; a produção de iguarias sofisticadas como café gourmet, chocolate fino e pescado em lata e até uma base para lançamentos de satélites a ser instalada nas Ilhas Maricás.

“Iniciei conversas com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) para, em parceria com o sistema S, iniciar o processo de industrialização de Maricá. Já temos acertada a instalação de uma fábrica de aviões de médio porte que irá gerar mais de mil empregos” revelou o novo chefe do executivo.

Sobre as obras de Niemeyer, foram adquiridos cinco projetos da fundação que administra o legado do arquiteto para construção de hotel, aquário, auditório para abrigar o Ballet de Cuba, complexo esportivo com arena para 20 mil pessoas e um memorial em homenagem ao ex-presidente João Goulart.

“Chegou a hora de transformar Maricá em um destino mundial. Temos uma cidade linda e que merece ser conhecida e visitada por gente do mundo inteiro. Vamos investir pesado para isso” completou. Quaquá e Fabiano anunciaram também a construção de um grande parque urbano no centro, em um terreno hoje ocupado pelo Esporte Clube Maricá.

Composição do Comitê de Transição Fabiano Horta/Quaquá

Arlen Pereira - Coordenador Geral da Transição

João Maurício (Joãozinho) vice-prefeito

Diego Zeidan

Joab Santana de Carvalho

Marcelo Velho

Danielle Oliveira

Andressa Santos

Lawrice dos Santos Souza

Ana Paula Costa da Cruz

Luiz Felipe Santos Oliveira (Hadesh)

Aldair Nunes Elias (Aldair da Linda)

Rodrigo de Moura Santos

José Carlos de Azevedo

Saiba quem é Arlen Pereira, o coordenador da transição das gestões Fabiano Horta/Joãozinho

Brasileiro, 50 anos, servidor publico e Policial Penal, cursou Administração publica na UFRRJ. É filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1990, sendo fundador do Núcleo de Santa Margarida do partido no Rio de Janeiro. É casado com Renata Rondeli e pai de Marx, Fábio e Leon. Desde 2019 preside o Marica F.C, time que este ano conquistou o acesso à primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro.