Prefeito Eleito Washington QuaquáFoto: Fabiano Medina

Publicado 06/10/2024 22:31

Maricá - Washington Siqueira, o Quaquá é o novo prefeito da cidade eleito com mais de 73% e e anunciou Fabiano Horta, prefeito por dois mandatos consecutivos como candidato a governador do estado do Rio de Janeiro.

Com uma história gigante na política, Quaquá chego a ser prefeito por dois mandatos consecutivos e indicou Fabiano Horta que também ficou durante dois mandatos e hoje eleito neste pleito como o prefeito mais votado da história do município.

Quaquá conversou essa noite com O DIA e disse que Maricá será cidade do turismo.

Ele foi nesta eleições o prefeito mais votado da cidade. E ainda disse que não vai aceitar domínio armado da cidade e nem que o Minha Casa Minha Vida seja dominado por milícias, ou que seja dominado por qualquer crime organizado.