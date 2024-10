Incêndio em Agropecuária em Inoã imobiliza Corpo de Bombeiros - Foto: Diogo Asgard

Publicado 07/10/2024 11:45 | Atualizado 07/10/2024 11:45

Maricá - Na manhã do último domingo (06), um homem causou um incêndio em uma agropecuária após descartar de maneira imprudente uma bituca de cigarro ainda acesa. A bituca rolou para dentro do estabelecimento, atingindo fardos de feno armazenados no local e desencadeando as chamas.

O homem tentou apagar o fogo por conta própria, mas não conseguiu controlar o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo extinguir as chamas antes que causassem danos ainda maiores.

O responsável pelo incidente foi detido e levado sob custódia, respondendo pelas consequências de sua ação negligente.