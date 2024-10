Objetos furtados pelo ladrão - Foto: Jornal O DIA

Publicado 04/10/2024 14:20 | Atualizado 04/10/2024 14:27

Maricá - No início da tarde desta sexta-feira, Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM detiveram um adolescente de 15 anos, por furtar uma grande loja no centro da cidade.

Segundo relatos funcionários do estabelecimento comercial acionaram os Policiais por perceberem que o furto estava em andamento.

Quando os agentes chegaram até o local, colheram as informações, descobriram que o acusado é menor de idade e encaminharam as partes para a 82ª DP.

Com o adolescente foi encontrado vários produtos furtados: 4 barras de chocolate KitKat

2 barras Hershey's

3 barras Trento

12 carros miniaturas Maisto

3 esmaltes Risqué

1 pacote de Fini

1 par de meias azuis Basic+

1 pacote de notas de adesivos Disney

3 gifts cards (1 Spotify Premium no valor de R$17,00 e 2 Google play no valor de R$50,00)

1 pacote de brinquedo MiniPets