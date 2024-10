Novo Mamógrafo - Foto: Elsson Campos

Novo MamógrafoFoto: Elsson Campos

Publicado 02/10/2024 15:30 | Atualizado 02/10/2024 15:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, marca o Outubro Rosa, mês dedicado aos cuidados com o bem-estar feminino, apresentando a assistência qualificada disponibilizada às mulheres em toda a rede. O atendimento específico a esse público engloba a prevenção do câncer de colo de útero e de mama, o pré-natal, o pós-parto (puerpério) e o tratamento das doenças ginecológicas. O cuidado também envolve ações preventivas às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), o planejamento reprodutivo, a passagem do período reprodutivo para o não reprodutivo (climatério), assim como a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

A porta de entrada da rede é a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, que atende a região de moradia dessa mulher. Nas USF, além do atendimento, há grupos diversos, que envolvem temas ligados às gestantes, às mães e outras questões do cotidiano, proporcionando o bem-estar e compartilhando orientações. Quando necessário, a unidade irá encaminhar essa usuária para exames e atendimentos especializados, com marcação pela Central de Regulação do município e seguindo os critérios de classificação de risco do Sistema Único de Saúde (SUS), que prioriza os casos mais graves e urgentes.

No âmbito do diagnóstico precoce de doenças, as 27 USF, presentes nos quatros distritos, realizam o exame preventivo de colo de útero (colpocitológico), também conhecido como “papanicolau”. Em 2024, até agosto, foram 4.479 diagnósticos desse tipo, auxiliando a fortalecer o rastreio e a identificação precoce do câncer de colo de útero, doença perigosa e que também faz parte da campanha do Outubro Rosa.

Mais exames de mamografia para as mulheres

O número de mamografias disponibilizadas à população cresceu, com a adoção de uma tabela própria de pagamento aos prestadores de serviço credenciados, elaborada pela Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar) e instituída pelo município. Com valores atualizados e a atração de mais interessados, a cidade passou a disponibilizar 1.082 mamografias mensalmente nos locais credenciados, um aumento de 200% quando comparado aos cerca de 360 exames desse tipo feitos mensalmente no Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT), que continuam sendo ofertados.

A secretária de Saúde, Juliana Nogueira, destacou os atendimentos oferecidos ao público feminino e seu simbolismo no Outubro Rosa.

“O Outubro Rosa é o momento de ampliarmos a conscientização sobre a saúde feminina, mostrando, principalmente, que a prevenção de doenças é possível e viável. As 27 USF oferecem o exame diagnóstico de câncer de colo de útero, e o rastreio do câncer de mama será mais ágil com a chegada de novos prestadores desse serviço, ampliando a oferta de forma elevada. Assim, unimos prevenção, tratamento e, claro, oferecemos cuidado em várias frentes”, ressaltou.

Novos métodos de prevenção à gravidez

Outro avanço importante, promovido pela Femar, é na esfera do planejamento reprodutivo. O município oferece a inserção gratuita do Sistema Intrauterino de Levonorgestrel (SIU), conhecido como DIU hormonal, e passou a disponibilizar também o implante subdérmico de etonogestrel — substância que evita a ovulação e a chegada de espermatozoides ao óvulo. Com isso, a cidade é uma das únicas no país a oferecer, sem custos, ambos os procedimentos para evitar a gravidez, contando ainda com a inserção do chamado DIU de cobre, como recomenda o Ministério da Saúde.

As pessoas que desejam a inserção devem procurar a sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, que atende a região de moradia, onde serão integradas ao planejamento reprodutivo e aconselhadas pela equipe multiprofissional. Após isso, caso se enquadrem em uma ou mais indicações clínicas, serão encaminhadas para introdução do dispositivo.

Endereços das Unidades de Saúde da Família

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro. (8h às 19h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206. (8h às 19h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (8h às 17h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (8h às 17h)

– USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n. (8h às 17h)

– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO). (8h às 19h)

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n. (8h às 19h)

– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n. (8h às 17h)

– USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã. (8h às 17h)

– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar. (8h às 17h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n. (8h às 19h)

– USF Elenir Umbelino de Mello (Enfemeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo. (8h às 17h)

– USF Itaipuaçu (Barroco): Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (8h às 19h)

– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n. (8h às 17h)

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n. (8h às 17h)

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n. (8h às 17h)

– USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91. (8h às 17h)

– USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n. (8h às 17h)

– USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia. (8h às 17h)

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n. (8h às 17h)

– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n. (8h às 17h)

– USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73), Saco das Flores. (8h às 17h)

– USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, Ponta Negra. Próximo à Ponte Senador Paulo Duque. (8h às 17h)