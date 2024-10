Embargo pela GATED - Foto: Divulgação

Embargo pela GATEDFoto: Divulgação

Publicado 01/10/2024 17:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Grupo de Apoio Técnico Especializado em Demolições (Gated), realizou nesta terça-feira (1º/10) mais uma ação fiscal na região de Ponta Negra. As equipes foram até a Rua Antônio Carlos Jobim (antiga Estrada de Jaconé) para verificar uma denúncia de construções irregulares em quatro lotes. Oito construções foram embargadas e outras dez foram notificadas no local, onde havia um pequeno espelho d’água, que vinha recebendo despejo de esgoto sanitário e cuja faixa de proteção foi violada.

Participaram da ação as secretarias de Urbanismo, da Cidade Sustentável, de Defesa Civil, de Habitação e Assentamentos Humanos e de Trânsito e Engenharia Viária, junto com equipes da Guarda Municipal e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Os ocupantes das construções notificadas foram orientados a procurar a Secretaria de Urbanismo levando a documentação dos imóveis.

Na última terça-feira (24/09), o Gated já tinha realizado outra fiscalização na região de Ponta Negra, às margens da rodovia RJ-118, em Jaconé, próximo ao limite com a vizinha Saquarema. Na ocasião, cinco imóveis foram notificados e uma construção foi embargada no local, cuja área estimada é de 1.500 metros quadrados que abrange uma parte pública, o entorno da rodovia e a faixa marginal de proteção de um córrego.

Fiscalizações do Gated

O Gated realiza reuniões de planejamento a cada 20 dias para executar com eficácia as operações. Para evitar construções irregulares e em áreas públicas, a Prefeitura de Maricá vem intensificando desde 2022 as ações do grupo, criado em 30 de novembro de 2021 por meio do decreto municipal nº 777.

O grupo é formado pelas secretarias de Urbanismo, Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Trânsito, Iluminação Pública, Proteção e Defesa Civil, Comunicação Social, Habitação e Assentamentos Humanos, Cidade Sustentável e Assistência Social; pela Procuradoria Geral do Município; pela autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar); e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

As denúncias sobre a venda ilegal de terrenos, uso impróprio do solo e construções irregulares são feitas pelo número de telefone (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo do Disque Denúncia. Na Secretaria de Urbanismo, as informações sobre construções irregulares podem ser comunicadas pelo número de telefone (21) 3731-9777 ou e-mail: maricafiscalizacaourb@gmail.com (distritos Centro e Ponta Negra) e pelo WhatsApp (21) 97259-9213 ou e-mail: denuncia.urbitaipuacu@gmail.com (Inoã e Itaipuaçu).