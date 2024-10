Viviane Martins recebe das mãos de Aldair de Linda a Moção de Louvor e Aplausos - Foto: Jullianna Nemer

Viviane Martins recebe das mãos de Aldair de Linda a Moção de Louvor e AplausosFoto: Jullianna Nemer

Publicado 01/10/2024 14:36 | Atualizado 01/10/2024 14:36

Maricá - Na manhã desta segunda-feira (30) Viviane Martins, conhecida na cidade também como Vivi, recebeu a entrega de uma Moção de Aplausos, em uma sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores.

A iniciativa da indicação partiu do presidente da Câmara, o vereador Aldair de Linda, com o apoio também dos demais vereadores.

Vivi, tem uma extensa história como ativista na luta a favor dos direitos das mulheres, defende a Economia Criativa com várias iniciativas no seguimento dentro do município.

Viviane também é incentivadora Cultural e deixou sua marca nas atividades artísticas e de manifestação da cultura de Maricá.

A Moção de Louvor e Aplausos foi uma forma que o vereador e presidente da Câmara Aldair de Linda utilizou para manifestar em nome do legislativo e da cidade, a importância do trabalho de Viviane Martins.