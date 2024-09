Quaquá e Eduardo Paes - Foto: Divulgação

Publicado 29/09/2024

Maricá - Candidato à prefeitura de Maricá, o deputado federal Washington Quaquá tem um mantra. “Favela é potência. Não problema”. Segunda-feira à noite no Circo Voador, ele vai apresentar ao atual prefeito do Rio e candidato à reeleição, Eduardo Paes, seu projeto para fortalecer e desenvolver a economia das comunidades carentes da cidade. O programa se baseia em três pilares:

“Vamos apresentar ao Eduardo Paes o projeto da “Favela Empreendedora e Solidária”. Com essa iniciativa queremos financiar, qualificar e assessorar todos aqueles que querem empreender nas comunidades do Rio de Janeiro. E essa é uma iniciativa que o presidente Lula tem que levar para todas as periferias do Brasil”, diz Quaquá.

Para isso, Quaquá propõe a criação de um banco público nos moldes do Mumbuca de Maricá. A instituição irá conceder crédito a juros baixos, carência e longos prazos de pagamento. Outro ponto do programa é a criação de centros de apoio ao empreendedor, nos quais ele receberia treinamento e assessoria para desenvolver suas habilidades e aptidões.

“Hoje todos os souvenirs que se vendem no Rio de Janeiro são fabricados na China. Por que não treinar e capacitar o povo da favela para que ele possa produzir, vender e gerar renda para ele próprio? O jovem que vive na comunidade precisa de perspectiva de progredir na vida. Vamos investir na favela para construir uma economia potente, pujante, contra-hegemônica e do povo”, completou o candidato.

O programa “Favela Empreendedora e Solidária” foi desenvolvido por Diego Zeidan, vice-prefeito licenciado de Maricá, ex-secretário de Economia Solidária e Desenvolvimento da cidade e filho do candidato com a deputada estadual Zeidan. Em agosto, Diego se licenciou do cargo para apoiar a candidatura de Quaquá em Maricá e de outros candidatos das coligações apoiadas pelo PT em todo o Estado. O evento no Circo Voador contará com a presença dos candidatos a vereador apoiados por Paes e Quaquá no Rio, como Júnior da Mangueira e Niquinho.