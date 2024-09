Material apreendido - Foto: Jornal O Dia

Material apreendidoFoto: Jornal O Dia

Publicado 26/09/2024 15:32 | Atualizado 26/09/2024 15:42

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (26), policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) realizaram uma abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro em Maricá.

A ação ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao bairro do Condado, durante uma patrulha de rotina do Grupamento de Moto Patrulha de Ponta Negra.De acordo com o relatório policial, os agentes foram alertados por um transeunte sobre um homem suspeito de estar utilizando drogas em um ponto de ônibus da região. Após a denúncia, a equipe abordou o indivíduo, identificado como Rodrigo Maciel Zupo, de 41 anos.

Durante a revista, foram encontrados 18 papelotes de crack e R$ 430,00 em espécie.O suspeito confessou que havia comprado a droga no bairro de Inoã para consumo próprio. Ele foi encaminhado à 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, onde a ocorrência foi registrada e o material apreendido foi entregue às autoridades.