Material apreendidoFoto: Divulgação

Publicado 26/09/2024 10:42 | Atualizado 26/09/2024 10:54

Maricá - Na manhã desta quarta-feira, 25, uma operação da Polícia Militar resultou na detenção de quatro suspeitos e na apreensão de armas, uma granada e uma grande quantidade de entorpecentes na comunidade do Risca Faca, localizada no bairro de Inoã.

O incidente ocorreu por volta das 8h. Segundo informações, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi enviada à comunidade, conforme ordens do comandante do Batalhão de Niterói, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas que tenta estabelecer controle na área.

Ao chegarem ao Risca Faca, os policiais militares foram recebidos com disparos por traficantes. Os PMs reagiram, iniciando um intenso confronto. Após o tiroteio, os criminosos fugiram, mas um deles foi capturado e outros três suspeitos foram encontrados feridos.

Os três baleados foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José. Já o detido foi levado à Delegacia de Maricá (82ª DP).

Durante as buscas na área, os agentes encontraram duas pistolas, uma granada, quatro rádios comunicadores e uma grande quantidade de drogas. O material foi levado à delegacia de Maricá, juntamente com o suspeito preso, onde o caso foi registrado e as drogas serão contabilizadas.