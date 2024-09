Comitê de Cultura - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2024 09:59 | Atualizado 25/09/2024 09:59

Maricá - A equipe do Comitê de Cultura do Rio de Janeiro estará presente na cidade de Maricá, na próxima quinta-feira (26) oferecendo um atendimento especializado aos fazedores e fazedoras de cultura, bem como aos produtores que desejam inscrever seus projetos na Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O objetivo da ação é esclarecer dúvidas e fornecer suporte técnico sobre o edital da PNAB, garantindo que todos os participantes tenham maiores chances de submeter suas propostas de forma adequada.

A agenda de atendimentos começou na última quarta-feira (18), na Secretaria de Cultura de Maricá, e contou com a presença de diversos profissionais da cultura local, que buscaram orientações sobre questões específicas do edital, como critérios de seleção, documentação necessária e prazos de inscrição. O atendimento individualizado permitiu que os fazedores culturais pudessem alinhar suas propostas com os requisitos da política cultural, ampliando as oportunidades de participação.

"A ação foi um sucesso, proporcionando uma maior compreensão sobre o processo de inscrição e fortalecendo a rede de apoio entre a comunidade cultural e as políticas públicas de incentivo. O Comitê de Cultura do Rio de Janeiro reforçou seu compromisso em promover a democratização do acesso a editais e fundos culturais, visando garantir a pluralidade de vozes e expressões artísticas em todo o estado", destacou o coordenador metodológico do Comitê de Cultura, Victor Buhr.

Além do Victor, quem também esteve nos atendimentos foi a produtora cultural, Raquel Simões. Aqueles que não puderam comparecer ao primeiro dia de atendimento haverá uma nova oportunidade nesta quinta-feira, 26 de setembro, quando a equipe retornará à Secretaria de Cultura de Maricá para mais um dia de apoio e esclarecimento de dúvidas.

O Comitê de Cultura convida todos os interessados a participarem e lembra que essa é uma chance de tirar todas as dúvidas e assegurar que os projetos estejam em conformidade com as exigências do edital, ampliando as chances de aprovação.

O horário de atendimento para próxima quinta-feira (26) é de 10h às 17h na Secretaria de Cultura de Maricá.