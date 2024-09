Espaço Raul de Barros - Foto: Clarildo Menezes

Espaço Raul de BarrosFoto: Clarildo Menezes

Publicado 24/09/2024 16:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promove nesta quinta-feira (26), às 17h30, uma atividade simbólica no Espaço Raul de Barros (casa do Maricá das Artes do Centro) para ratificar a necessidade da celebração do mês “Setembro Amarelo”. A programação será curta e potente, envolvendo conversas e apresentações culturais.

O setembro Amarelo é uma campanha nacional voltada para a prevenção do suicídio e promoção da saúde mental. Integrar essa mensagem em eventos culturais ajuda a aumentar a conscientização e a disseminar informações sobre os sinais de alerta e os recursos de apoio disponíveis. A arte e a cultura têm um grande poder de conectar as pessoas e permitir a expressão de emoções e experiências. Atividades como exposições, apresentações, e oficinas podem ser utilizadas para criar um espaço seguro onde as pessoas se sintam confortáveis para discutir e refletir e integrar o Setembro Amarelo nas atividades culturais pode criar um senso de solidariedade e engajamento comunitário.