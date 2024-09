Dia Mundial da Limpeza tem ação em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Maricá - Apoiado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, o grupo Fé Capoeira realizou, neste final de semana, o Capoverão 2024, um evento que reuniu rodas de capoeira, oficinas, musicalidade, troca de saberes e tudo que envolve a cultura da capoeira. Neste domingo (22/09), o grupo realizou uma ação de limpeza do entorno da Lagoa de São Bento, em Itaipuaçu.

A iniciativa começou com a caminhada ecológica, que contou com a participação de 12 voluntários. A atividade tem o objetivo de conscientizar e promover a limpeza das ruas e contou com ensinamentos sobre o meio ambiente e descarte irregular de lixo.

O Capoverão 2024 - Edição Primavera é um projeto aprovado pelo edital 02/2023 da Lei Paulo Gustavo, regulamentada em Maricá pela Lei Complementar nº 195/2022. As atividades tiveram início no sábado (21/09), com oficinas de musicalidade e de puxada, uma roda de conversa sobre capoeira, além de um sarau. Também houve limpeza de outros pontos na orla de Itaipuaçu.

Capoeira em destaque

Após a ação voltada à sustentabilidade, a Praça dos Gaviões recebeu uma palestra sobre a inclusão na capoeira. Temas voltados à expressão cultural também foram debatidos pelos participantes. Em seguida, aconteceu um batizado e troca de cordéis – atividade que fechou a programação do Capoverão 2024 – Edição Primavera.