CEU peça ?Cria das estrelas? gratuitamenteFoto: Divulgação

Publicado 20/09/2024 11:36 | Atualizado 20/09/2024 11:36

Maricá - O Centro de Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca, recebe a peça teatral “Cria das estrelas”, com direção de Bruno Maria Torres, às 18h, nos dias 21, 22, 28 e 29/09. A peça oferece uma viagem intergaláctica para toda a família. Uma aventura fantástica pelo infinito cósmico, para conhecer planetas improváveis, seres imortais e até um rei que realiza desejos.

Em um mundo pós-pandêmico, onde muitos de nós perderam entes queridos, o musical infanto juvenil fala sobre o infinito e a finitude, de forma sensível e lúdica pelo olhar puro da criança.



O elenco de artistas de Maricá dá vida a personagens estranhos e cativantes em cenas divertidas, emocionantes e assustadoras. Realizado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e fomentado pelo Programa Municipal de Arte e Cultura (Proac), a apresentação é gratuita e com classificação livre. A peça dura duas horas.



Sinopse do espetáculo:

“Cria das Estrelas” narra a história de Lupa, uma criança que está lidando com a perda da avó. Em uma noite de eclipse lunar, avista uma nave espacial que pousa em seu quintal com uma improvável banda de rock alienígena. Lupa pega carona na Última Turnê Infinita para encontrar a avó entre as estrelas e viver uma aventura cheia de descobertas pelo infinito cósmico.